Tanara de 21 de ani, condamnata pentru un accident mortal. Lipsa de experienta!

O soferita a acrosat mortal un pieton, pe marginea unui drum judetean. Femeia a dat vina pe un autobuz care ar fi intrat pe banda sa de mers venind de pe contrasens, dar judecatorii au stabilit ca nu o deranjase nimeni. Soferita nu bause si nu avea o viteza excesiva, factorul care provocase accidentul fiind neatentia. Atat a ei, cat si a victimei.Gabriela Manolache plecase din Golaiesti la o petrecere, in Dancu, impreuna cu sotul, copilul in varsta de un an si cumnata sa. La intoarcere, in ... citeste toata stirea