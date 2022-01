Tanara din Iasi inspirata de matusa sa, asistenta medicala care a murit la prabusirea elicopterului SMURD, in urma cu 16 ani

La 16 ani de cand matusa ei, asistenta medicala Mioara Hauta, murea in urma prabusirii elicopterului SMURD la Iasi, Alexandra Hauta, 28 de ani, este medic rezident in anul al III-lea, la specializarea medicina de urgenta. Dorinta ei cea mai mare este sa poata zbura la randul ei, sa duca mai departe munca inceputa de matusa sa. "Mioara a fost un exemplu mereu si m-a inspirat".La 16 ani de cand matusa ei, asistenta medicala Mioara Hauta, murea in urma prabusirii elicopterului SMURD la Iasi, ... citeste toata stirea