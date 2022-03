Tanara din Iasi, trimisa la inchisoare pentru ca si-a snopit concubinul in bataie

Concubinul obtinuse in trecut un ordin de restrictie, pentru a se proteja de tanara, insa aceasta nu a tinut cont de reguli si s-a napustit asupra lui. Agresiunea s-a petrecut in comuna Popricani, pe fondul unor neintelegeri mai vechi, chiar daca femeia nu mai avea voie sa se apropie de barbat, avand ordin de restrictie."Politistii din cadrul Sectiei nr. 3 Politie Rurala Popricani efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal intocmit sub aspectul savarsirii infractiunilor de incalcarea ... citeste toata stirea