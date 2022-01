Tanara din judetul Iasi, lovita pe trecere de o masina condusa de un instructor auto

Un barbat, instructor autorizat la o scoala auto din municipiul Vaslui, a lovit, in aceasta dimineata o tanara chiar pe trecerea de pietoni."Eu traversam pe aceeasi trecere de pietoni, eram in fata tinerei cu aproape un metru. Soferul era sa dea si peste mine, noroc ca m-am ferit. Fata nu a fost la fel de norocoasa", a declarat un martor."Victima, o femeie in varsta de 19 ani, din comuna Gorban, judetul Iasi, a fost acrosata de un autoturism inmatriculat in judetul Vaslui, condus de un ... citeste toata stirea