O tanara din Iasi a stat o noapte in spatele gratiilor dupa ce a fost prinsa bauta la volan. Aceasta a refuzat sa sufle in etilotest. "La data de 2 mai, politistii din cadrul Biroului Rutier Iasi au retinut pentru 24 de ore o tanara de 23 de ani, acuzata de comiterea infractiunii de refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice.Din cercetarile efectuate pana in ... citeste toata stirea