Tanarul care-si imparte viata intre sala de operatii si raliuri

Opera ursuleti de plus cand era mic, iar in pauza dintre doua "operatii" mergea la Raliul Iasiului cu tatal sau, nestiind ca va fi vreodata de partea cealalta a gardului. Acum este student la Medicina Generala si unul dintre tinerii piloti de raliu ai Romaniei. Ieseanul Razvan Ungureanu (21 de ani) a avut un debut impresionant in moto sport, avand deja un palmares de premii la competitii importante pe patru roti. Tanarul a debutat in 2020, in cadrul Raliului Iasiului, urcand direct pe podium ... citeste toata stirea