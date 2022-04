Tanarul din Focseasca a fost trasferat la Spitalul "Sfantul Spiridon" din Iasi

Dupa trei zile de tratament la Spitalul Judetean de Urgenta Vaslui, Andrei Rusu a fost transferat, in sfarsit, la Spitalul "Sfantul Spiridon" din Iasi, unitate care are cinci paturi destinate marilor arsi. Tanarul a fost transferat la Iasi cu ambulanta de Terapie Intensiva Mobila a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Vaslui, starea sa fiind in continuare critica. Barbatul a suferit arsuri pe 55% din suprafata corporala dupa ce vinerea trecuta a intrat in locuinta cuprinsa de flacari ... citeste toata stirea