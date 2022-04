Tanarul din Focseasca, transferat in Germania cu o aeronava SMURD

Andrei Rusu, tanarul din comuna Tacuta care vinerea trecuta a intrat in casa incendiata pentru a-si salva copiii, a fost transferat, marti dimineata, la o clinica din Offenbach, Germania. Inainte de a fi urcat in aeronava SMURD, vasluianul a fost supus unei interventii chirurgicale la Spitalul "Sfantul Spiridon" din Iasi. Acesta se afla in stare critica, dupa ce a suferit arsuri de gradul II si III pe 55% din suprafata corporala. Reamintim ca la sfarsitul saptamanii trecute, o locuinta din ... citeste toata stirea