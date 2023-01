Tancurile Leopard 2 ar putea ajunge in Ucraina in aproximativ trei luni

Ministrul german al Apararii, Boris Pistorius, a declarat ca tancurile Leopard 2 ar putea fi operationale in Ucraina in aproximativ trei luni, pentru ca mai intai se va face instruirea si apoi tancurile vor fi trimise la Kiev, relateaza CNN.Pistorius a declarat ca decizia de miercuri de a trimite tancurile Leopard 2 in Ucraina este "istorica", iar Germania va discuta despre alte livrari de sisteme de armament catre Ucraina atat timp cat razboiul va continua.Cu toate acestea, este important ... citeste toata stirea