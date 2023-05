Cea de-a XXIII-a editie a Targului Mesterilor Populari are loc in perioada 12-14 martie, pe esplanada Palatului Culturii din Iasi. Evenimemtul reuneste aproximativ 60 de mesteri populari din diferite zone etnografice ale Romaniei, care sustin, prin intermediul lucrarilor lor, pastrarea si promovarea mestesugurilor, oferind in acelasi timp publicului de toate varstele o pledoarie pentru traditie si bun gust autentic.Targul Mesterilor Populari este organizat de Muzeul Etnografic al Moldovei din ... citeste toata stirea