Manifestarile vor avea loc in perioada 13-15 mai, fiind organizate de Muzeul Etnografic al Moldovei din cadrul Complexului Muzeal "Moldova", in parteneriat cu Primaria si Asociatia "ART - Mestesugurile Prutului".Cea de-a XXII-a editie a Targul Mesterilor Populari va aduce pe esplanata Palatului Culturii, in acest weekend, aproximativ 60 de mesteri populari din diferite zone etnografice ale Romaniei, iesenii avand ocazia sa afle ... citeste toata stirea