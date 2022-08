Targ de job-uri pentru romanii care vor sa se intoarca in tara

Primaria va organiza, vineri, un targ de locuri de munca pentru diaspora. Evenimentul se va desfasura pe pietonalul Stefan cel Mare in intervalul orar 11.00 - 16.00 si are ca scop informarea romanilor din diaspora asupra oportunitatilor de angajare pe piata muncii iesene si posibilitatilor de relocare la Iasi.Municipalitatea organizeaza evenimentul in parteneriat cu Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM)."Cetatenii romani din diaspora care doresc sa se reintoarca acasa si ... citeste toata stirea