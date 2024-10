"Targ de oportunitati de cariera in domeniul farmaceutic", in acest weekend, la Palas

"Targ de oportunitati de cariera in domeniul farmaceutic", in acest weekend, la PalasIasi, 31 octombrie 2024Cei care sunt interesati de o cariera in industria farmaceutica si doresc sa faca un pas important in dezvoltarea profesionala sunt asteptati sambata, 2 noiembrie 2024, in Palas, la un targ de profil. Companii de top din industria locala sunt prezente cu oferte de angajare, iar tu ai ocazia sa interactionezi cu reprezentantii acestora si sa afli mai multe despre domeniul farmaceutic. ... citește toată știrea