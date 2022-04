Targ de oua incondeiate in acest weekend la Iasi, in fata Palatului

Cea de-a XXI-a editie a manifestarii interactive "Oua incondeiate" va aduce la Iasi, in perioada 9 - 10 aprilie, pe Esplanada Palatului Culturii, mesteri populari din mai multe localitati din tara, iesenii avand ocazia sa participe la expozitia cu vanzare, dar si la ateliere tematice.Evenimentul din acest an este organizat de catre Muzeul Etnografic al Moldovei din cadrul Complexului Muzeal National "Moldova" Iasi, in parteneriat cu Primaria Municipiului Iasi si Asociatia "ART - Mestesugurile ... citeste toata stirea