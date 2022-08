Targ national "Camasa traditionala-mestesug si mod de viata", la Iasi

Timp de trei zile, esplanada Palas Iasi a devenit loc de intalnire intre mesteri populari din tara si din Republica Moldova. Cu totii au luat parte la prima editie a Targului national "Camasa traditionala-mestesug si mod de viata".Manifestarea a fost organizata pentru a aduce in prim plan a creatiilor traditionale autentice, prin promovarea camasii taranesti din diferite zone ale tarii, prin prezenta si implicarea mesterilor populari recunoscuti in domeniu. "Targul isi propune sa aduca in ... citeste toata stirea