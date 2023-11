Ca in fiecare an, in preajma Zilei Nationale a Romaniei, producatorii traditionali din Cluj-Napoca si mesterii populari locali vin in ansamblul Palas, cu obiecte artizanale, preparate rafinate, cosmetice bio, costume populare si multe altele, valorificand specificul zonal si reafirmand identitatea noastra nationala. Traieste experienta autentica a sarbatorilor de iarna si descopera o parte din valorile culturale romanesti!Incepand de miercuri, 29 noiembrie 2023, pana duminica, 3 decembrie, in ... citeste toata stirea