Cea de-a 28-a editie a Targului de Carte LIBREX - "Primavara cartilor la Iasi" - se va desfasura in perioada 10-14 mai 2023 in Palas Mall Iasi, Atrium, sub motto-ul "Cuvintele care ne conecteaza si ne transforma". Evenimentul este organizat de S.C. SEDCOM LIBRIS S.A. si Organizatia Patronala AGORA a Societatilor pentru Difuzarea Tipariturilor si a altor Bunuri Culturale din Romania, in parteneriat cu Primaria Municipiului Iasi.La eveniment vor fi prezente cele mai importante edituri din ... citeste toata stirea