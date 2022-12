Targul de Craciun al Mesterilor Populari, editia a II-a

Asociatia "ART - Mestesugurile Prutului", cu sprijinul Primariei Municipiului Iasi, organizeaza Targul de Craciun al Mesterilor Populari, editia a doua. Evenimentul va avea loc in perioada 15-18 decembrie 2022, in Piata Unirii. "In aceste vremuri destul de agitate pe care le traim, peste 30 mesteri si creatorii populari doresc sa aduca un strop de bucurie si speranta iesenilor si turistilor, expunand frumoase si autentice obiecte traditionale pe care, cu dragoste si truda le lucreaza. Pe de ... citeste toata stirea