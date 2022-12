Tarifele de la strandul din Iasi, mai scumpe de anul viitor. La fel si stadionul, partia de ski si plaja Nicolina

Anul viitor aduce noi cresteri pentru accesul in obiectivele administrate de Primaria Iasi. Potrivit unui proiect de hotarare a Consiliului Local, se vor modifica tarifele la strandul Municipal, stadioanele municipale, partia de ski, plaja Nicolina.Astfel, la strandul municipal intrarea va costa 11 lei de la 10 lei cat a fost in acest an. Abonamentul pentru adulti se va scumpi de la 84 lei la 88 lei in timp ce abonamentul pentru copii sub 7 ani si pensionari va creste cu 1 leu. Si tarifele ... citeste toata stirea