Tata injunghiat sub privirile fiului

Un barbat de 40 de ani, din localitatea Bosia, comuna Ungheni, a murit injunghiat in timpul unei agresiuni. Intreaga scena a avut loc sub privirile neputiincioase ale fiului sau in varsta de doar 15 ani. De frica, adolescentul a facut un atac de panica. Acum tatal si fiul sunt internati in spital."In jurul orelor 23.30, prin apel telefonic la 112, se anunta victima unei agresiuni fizice, un barbat in varsta de aproximativ 40 de ani, care a fost injunghiat la nivelul regiunii cervicale ... citeste toata stirea