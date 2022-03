Tatal fetei ucise in complexul Roua din Moara de Vant va fi extradat in Germania

Tatal fetei ucise in Moara de Vant va fi extradat in Germania. Curtea de Apel ieseana a aprobat vineri solicitarea autoritatilor judiciare germane de extradare a lui Costel Burlacu in vederea extradarii.Pe numele acestuia a fost emis pe 31 ianuarie, de catre Tribunalul Duisburg, un mandat european de arestare pentru o fapta comisa in septembrie 2018. Burlacu este cercetat de autoritatile judiciare germane pentru vatamare corporala grava, ... citeste toata stirea