Sfarsit groaznic pentru tatal unuia dintre baietii care au murit in accidentul rutier din Scheia. Barbatul si-a condus fiul pe ultimul drum, dar ulterior a mers in comuna Helesteni, la niste rude. Acolo s-a intalnit cu un tanar in varsta de 18 ani, care era suparat pe barbat ca ar fi avut o relatie cu mama sa. La un moment dat discutiile au degenerat iar tanarul a inceput sa il loveasca cu pumnii si cu picioarele."Din cercetarile efectuate pana in prezent a rezultat ca in noaptea de 03 - 04 ... citeste toata stirea