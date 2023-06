In timp ce conducerea Universitatii de Medicina si Farmacie "Grigore T. Popa" din Iasi se lauda cu proiectele de infrastructura, studentii sunt nevoiti sa invete in conditii greu de imaginat. Totul a iesit la iveala dupa ce sute de studenti de la toate facultatile au protestat in fata institutiei fiind nemultumiti de noile modificari de regulamente. Studentii spun ca vor plati taxe mai mari iar conditiile nu s-ar fi schimbat deloc, lucru prin care nu s-ar justifica marirea lor la 10.000 lei din ... citeste toata stirea