Taximetrist pericol public - la ora 9 dimineata, beat pulbere la volan. Judecatorii nici macar nu i-au interzis condusul

Unii taximetristi sunt un adevarat pericol public. Oprit de politisti in plin centrul Iasului, un taximetrist s-a ales pe loc cu un dosar penal. Era "afumat" dis-de-dimineata.Mihai Barzu a fost oprit de politisti pe Elena Doamna, in august 2019, la ora 7.35, pe cand se afla la volanul taximetrului sau Dacia. Intrucat soferul emana halena alcoolica, a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultand o concentratie a alcoolului de 0,74 mg/litru in aerul expirat. Probele biologice recultate ... citeste toata stirea