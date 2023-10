Acestia cer intrarea in legalitate a firmelor care desfasoara servicii de taximetrie prin intermediul aplicatiilor de pe telefoanele mobileUn nou protest al taximetristilor ieseni si-a consumat ieri un nou episod dintr-o telenovela care a inceput cu ani in urma. Scenariul a fost identic: incepand cu ora 10.00, masinile galbene au ocupat Bulevardul Anastasie Panu si strazile adicente, taximetristii cerand intrarea in legalitate a firmelor care desfasoara servicii de taximetrie prin intermediul ... citeste toata stirea