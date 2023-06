In judetul Iasi a fost inregistrat anul trecut un singur caz de boala profesionala, dintr-un total de 986 la nivel national, potrivit raportului "Morbiditate profesionala in Romania", elaborat de Institutul National de Sanatate Publica (INSP) pe baza datelor din anul 2022, consultat de "Ziarul de Iasi".Imbolnavirile profesionale sunt cauzate in principal de suprasolicitarea diferitelor aparate si sisteme, urmata de expunerea la agenti patogeni si de expunerea la oxizi de ... citeste toata stirea