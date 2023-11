"Am renuntat la autoturismul personal de mai bine de un an. In aceasta perioada, nu am facut mai mult de 30 de minute intre doua puncte din spatiul construit al municipiului Iasi", spune lectorul universitar Mihai Bulai, care este si prodecan al Facultatii de Geografie si Geologie, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iasi. "Traiesc in orasul de 17 minute", adauga el. Secretul sau: bicicleta.Prodecanul Mihai Bulai a postat un mesaj care incurajeaza mersul pe bicicleta chiar ieri, in una din ... citeste toata stirea