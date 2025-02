Teatrul Luceafarul Iasi, 75 de ani de existenta

Infiintat la 1 martie 1950, cu numele Teatrul de Papusi de Stat Iasi, antecesorul Teatrului "Luceafarul" de astazi a functionat intr-o salita din curtea vechii Biserici Catolice, de pe strada Stefan cel Mare. In 1977, artistii s-au mutat la Casa Tineretului, iar denumirea s-a schimbat in Teatrul pentru Copii si Tineret Iasi, ca reflectare a schimbarilor estetice si repertoriale. Din 1987, Luceafarul a completat numele institutiei care astazi functioneaza in cladirea moderna cunoscuta de toata ... citește toată știrea