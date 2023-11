In aceasta saptamana, echipa artistica a Teatrului Luceafarul va sustine la Bucuresti doua reprezentatii ale unui spectacol unicat in Romania. O adaptare scenica a romanului lui Bogdan Munteanu, Stai jos sau cazi este primul spectacol din teatrul autohton care abordeaza tema bolii ca stigmat, cu focus pe epilepsie. O boala cu forme variate, cauzata de o multitudine de factori, ce apare la diverse varste si sperie prin maniera in care se manifesta. Statisticile sustin ca in lume exista 65 de ... citeste toata stirea