Teatrul "Luceafarul" participa la doua festivaluri importante in tara

Teatrul Luceafarul din Iasi participa in urmatoarea perioada la doua festivaluri importante din Romania. Primul va avea loc in perioada 5-9 iulie, la Craiova, si este intitulat Festivalul Tinerilor. Ajuns la cea de-a IV-a editie, acesta este organizat de Teatrul National "Marin Sorescu" din Craiova. Acesta este dedicat tinerilor absolventi de regie ai universitatilor din Romania. In data de 6 iulie, Teatrul Luceafarul va sustine o reprezentatie a spectacolului pentru tineri "HIKIKOMORI" de ... citeste toata stirea