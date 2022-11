Teatrul "Luceafarul" participa la Festivalul National de Teatru

Teatrul "Luceafarul" sustine in cadrul Festivalului National de Teatru (FNT) de la Bucuresti un atelier de critica teatrala sustinut de teatrologul Oltita Cintec, directorul artistic al institutiei, si un atelier de actorie sustinut de artistul George Cocos. Tot in aceasta saptamana, va fi lansata cea de-a treia parte a "Dictionarului Multimedia al Teatrului Romanesc" (DMTR).Atelierul pe care il va sustine George Cucos in FNT va fi bazat pe interactiunea activa dintre participanti, urmarind ... citeste toata stirea