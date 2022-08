Teatrul Luceafarul, "uzura avansata". Ar putea fi modernizat cu bani din PNRR: va costa 20 milioane lei

Modernizarea Teatrului "Luceafarul" costa aproape 20 milioane lei, iar Consiliul Judetean (CJ) vrea sa obtina finantare in cadrul PNRR. In acest sens, plenul CJ va adopta, saptamana viitoare, o decizie pentru depunerea proiectului. "Cladirea are o uzura avansata, iar degradarile identificate atat la nivelul inchiderilor, cat si la nivelul elementelor de finisaj se datoreaza supunerii la actiuni antropice repetate, actiunii apei din precipitatii etc.Din punct de vedere energetic, cladirea este ... citeste toata stirea