Teatrul "Luceafarul" va juca in prestigiosul Edinburgh Fringe Festival

Edinburgh Fringe Festival s-a nascut in 1947, prima editie a ceea ce avea sa devina unul dintre cele mai remarcabile evenimente de gen din Europa inscriind atunci in program doar opt companii. Evenimentul a crescut spectaculos, reunind forte creatoare de toate genurile in autenticul oras cultural care e Edinburgh. Pe parcursul intregului an, in urbea scotiana sunt 11 festivaluri in total, iar din iunie pana la finele lui august, au loc sase dintre ele: Festivalul International de Film, Jazz and ... citeste toata stirea