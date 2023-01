Tehnici moderne de interventii minim invazive, prezentate intr-un simpozion important derulat la Iasi

Universitatea de Medicina si Farmacie "Grigore T. Popa" din Iasi (UMF) este unul dintre organizatorii unui simpozion care va aduce in atentia publicului unele dintre cele mai moderne tehnici de chirurgie minim invazive folosite in lume.Societatea de Neuroradiologie si Radiologie Interventionala din Romania organizeaza evenimentul in parteneriat cu Academia de Stiinte Medicale si UMF Iasi. "Simpozionul Regional Multidisciplinar de Tehnici Minim Invazive" a ajuns la cea de-a doua editie si va ... citeste toata stirea