Tehnoton SA pe locul I in ierarhia firmelor iesene (P)

Senatorul Maricel Popa: Cred ca timpul isi pune, incontestabil, amprenta asupra noastra si a mediului in care traim, aratand astfel daca ne-am facut treaba intr-o maniera responsabila sau daca ne-am pierdut in hatisul vietii. Aseara, alaturi de reprezentantii Camerei de Comert si Industrie din Iasi, dar si de reprezentantii mediului de business de la noi, am avut bucuria de a retrai cele mai importante momente din viata mea de antreprenor.A fost o onoare pentru mine sa vad ca Tehnoton SA s-a ... citeste toata stirea