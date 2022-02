Telefonul copiilor, inrosit de ieseni!

In prima luna de functionare a numarului 119 au fost receptionate 256 de apeluri, dintre care 55 reclamau abuzuri asupra copiilorPe parcursul primelor patru saptamani de functionare in cadrul DGASPC Iasi a dispeceratului destinat sesizarii cazurilor de abuz impotriva copiilor - 119, au fost receptionate 256 de apeluri. Cele mai multe apeluri au provenit de la persoane adulte, in fapt vecini ale unor copii aflati in dificultate sau profesionisti din domeniul social, insa au fost si apeluri ... citeste toata stirea