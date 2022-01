Telefonul copilului, din ce in ce mai solicitat

De pe 5 ianuarie, cand a fost lansat Telefonul Copilului 119, cei de la Directia pentru Protectia Copilului Iasi au inregistrat 39 de apeluri, dintre care 27 au reclamat diferite forme de violenta. In 9 cazuri s-a identificat o stare de urgenta si s-a intervenit in timp real.Aproape 44,5% dintre copiii care au sunat in aceasta perioada la Telefonul Copilului 119 au reclamat ca sunt neglijati, 11,1% s-au plans de abuzul emotional si psihologic exercitat asupra lor, 11,1% au reclamat ca sunt ... citeste toata stirea