Telescaunul de la Ciric nu poate fi dus la partia de schi

In ultimele zile au aparut noi propuneri referitoare la utilitatea telescaunului de la Ciric * mai nou, exista dorinta ca acesta sa traverseze Gradina Botanica, dupa ce, anterior, fusese lansata propunerea mutarii acestuia pe partia de schi din Sarariei * surse din Primarie spun ca exista un SF realizat in acest sens, insa costurile demontarii instalatiei si aducerii ei in Copou sunt enorme, iar bugetul local nu-si poate permite acum o astfel de investitieAmenajat in zona Ciric, in cadrul ... citeste toata stirea