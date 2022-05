Temperaturi de peste 30 de grade in Moldova in urmatoarele zile

Vremea va fi relativ calda in urmatoarele doua saptamani, cu temperaturi oscilante, si, desi se vor inregistra local averse, regimul pluviometric va fi deficitar in aproape toata tara, conform prognozei Administratiei Nationale de Meteorologie pentru perioada 9-22 mai.In Moldova, dupa o zi (cea de 10 mai) in care valorile termice vor fi apropiate de normal, respectiv maxime de 19-22 de grade si minime de 5-8 grade, mediat regional, vremea se va incalzi semnificativ, astfel ca in 12 si 13 mai ... citeste toata stirea