Temperaturi de primavara in weekend. 17 grade Celsius la Iasi

In acest weekend, vremea va fi extrem de calda, iar temperaturile vor atinge valori de 15...20 de grade Celsius in cea mai mare parte a tarii. Totusi, meteorologii anunta si cateva reprize de ploi, in special in nordul si vestul tarii, precum si in zonele montane.Finalul saptamanii este marcat de o atmosfera de primavara timpurie. O depresiune atlantica va aduce mase de aer cald dinspre Mediterana si nordul Africii, conform meteoradar.ro.In zona montana, temperaturile vor creste ... citește toată știrea