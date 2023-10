Noaptea trecuta a fost extrem de rece in judetul Iasi, inregistrandu-se primele temeparturi negative ale sezonului. In ciuda frigului, bruma nu si-a facut aparitia, solul fiind extrem de uscat din cauza secetei.Cel mai frig a fost la Uricani unde s-au inregistrat -4.5 grade Celsius. Si in jurul Iasului a fost extrem de rece, pe colinele inalte, la Paun, de exemplu, minima noptii fiind de aproape - 2 grade Celsius.Pe pagina de Facebook Meteo Moldova, conf. dr. Lucian Sfica explica frigul ... citeste toata stirea