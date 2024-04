Temperaturile mari din aprilie nu ridica semne de intrebare

Incalzirea record cu care se confrunta lumea nu depaseste limitele modelelor climatice, chiar daca mai sunt unele "lucruri ce trebuie explicate", a declarat pentru AFP climatologul Robert Vautard, directorul Institutului Pierre-Simon Laplace din Franta si copresedinte al Grupului interguvernamental privind schimbarile climatice (Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC, sau GIEC, dupa denumirea in limba franceza), organism stiintific aflat sub egida ONU.Intrebat daca incalzirea ... citește toată știrea