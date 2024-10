Temperaturile scazute cresc riscul de infarct

"Ne pregatim deja de sezonul rece si este important sa stim ca frigul creste riscul de infact cu 2% pentru fiecare grad sub zero. Trebuie sa fim atenti la anumite simptome, pe care nu este bine sa le neglijam. Este vorba despre durerea precordiala clasica, adica durerea toracica anterioara intense, cu caracter de constrictie, presiune, ce iradiaza in umarul si bratul stang si care dureaza mai mult de cateva minute", sustine medical iesean Tudor CiuhodaruSezonul rece se apropie cu pasi ... citește toată știrea