Tendinta de crestere a infectiilor respiratorii, la Iasi: peste 5.500 in ultima saptamana. 169 de ieseni au trebuit internati

In ultima saptamana, numarul infectiilor respiratorii acute in judetul Iasi s-a mentinut intr-o continua crestere.Datele oferite de Compartimentul de Supraveghere Epidemiologica si Control Boli Transmisibile din cadrul Directiei de Sanatate Publica (DSP) Iasi arata ca intre 17 si 23 octombrie s-au inregistrat 5.559 cazuri de infectii respiratorii acute.Dintre acestea, 4.665 sunt infectii virale ale cailor respiratorii superioare si 894 sunt pneumonii. Astfel, potrivit raportarilor in ... citeste toata stirea