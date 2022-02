Tensiuni majore in Ucraina: Guvernul planuieste sa instaleze tabere de refugiati la Iasi

"Am analizat in etape cum intervenim, in primul rand, in judetele din nord, respectiv din est, Maramures, Suceava, Botosani, Iasi, Tulcea", a anuntat ministrul de Interne.Lucian Bode, ministru de Interne, a tinut in primul rand sa dea asigurari romanilor ca Romania este in siguranta in eventualitatea unui conflict in Ucraina. Cu toate acestea, oficialul a precizat ca un razboi ne va afecta in contextul valului urias de migranti care ar veni din Ucraina."Vreau sa ii asigur pe toti romanii ca ... citeste toata stirea