Tentatie mare pentru un hot recidivist: a golit casa fratelui care i-a refuzat gazduirea. Il paste puscaria: 4 ani si 10 luni

Un iesean si-a jefuit propriul frate, care refuzase sa-l primeasca in casa. Hotul a fost prins dupa doua zile si bagat la arest tocmai cand cumnata venea sa reclame furtul.Faptele s-au petrecut in toamna lui 2020. In seara zilei de 9 octombrie, Constantin Bors a venit in Iasi, cu gandul de a ramane la fratele sau cateva zile. In casa acestuia nu era insa nimeni, iar poarta era inchisa, asa ca Bors l-a sunat. E.B. sau era plecat la munca in Germania si, cand a auzit ca fratele sau i-a venit pe ... citeste toata stirea