Tentativa de jaf la o banca din Iasi

In seara de 26.09.2024, in jurul orei 18.05, politistii din Iasi au fost sesizati prin apel 112 de catre sediul central al unei unitati bancare, despre faptul ca, la ora 17:20, intr-o sucursala din municipiul Iasi (din cartierul Alexandru cel Bun), ar fi intrat o persoana necunoscuta, deghizata, avand asupra sa un obiect ce parea pistol, cu care a amenintat angajatii care se aflau in sediu si ... citește toată știrea