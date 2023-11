A fost si cazul a doua tinere, victime ale unei agresiuni (tentativa de rapire, nereusita). In cursul noptii de 04/05 noiembrie a.c. politistii locali din cadrul Serviciului 6, care asigurau un climat de ordine si siguranta publica in zona str. Pantelimon Halipa au auzit tipetele unei persoane de sex feminin.Au oprit autospeciala de politie locala, iar tanara in cauza le-a comunicat colegilor ca, prietena ei a fost rapita de trei tineri aflati intr-un autovehicul de culoare neagra. ... citeste toata stirea