Terenul sintetic al Stadionului "Emil Alexandrescu" va fi modernizat dupa 15 ani

Primaria Municipiului Iasi va demara in curand modernizarea terenului sintetic al Stadionului "Emil Alexandrescu". Acesta a fost inaugurat in urma cu aproximativ 15 ani, iar de atunci nu a mai beneficiat de imbunatatiri.Lucrarile de modernizare vor consta in decopertarea gazonului sintetic existent, montarea de gazon sintetic nou (cu granule de nisip si granule de cauciuc), precum si montarea a doua seturi de porti de joc (cu plase) si a doua banci de rezerve (fiecare a cate 14 locuri). ... citeste toata stirea