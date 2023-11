Beti cleste, doi pusti au tabarat pe un batran, jefuindu-l si distrugandu-i casa. Primii judecatori cu care au dat ochii au vazut tineretea si au dat pedepse usoare. A doua instanta a vazut potentialul pericol viitor si i-a inchis.Eugen Munteanu si Mihai Tabaranu au fost trimisi in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Judecatorie in ianuarie anul trecut, sub acuzatiile de furt calificat, lovire sau alte violente, violare de domiciliu si distrugere. Toate faptele au fost comise pe ... citeste toata stirea